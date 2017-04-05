Brexit усложнит решение проблемы "ирландской границы", считают в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Предстоящий выход Великобритании из Евросоюза осложнит решение проблемы будущего статуса границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, считает координатор Европарламента на переговорах по Brexit, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

"Это будет очень трудно, и будет высоко приоритетно", — сказал он на пресс-конференции в Страсбурге, трансляцию которой вела видеослужба Еврокомиссии.

Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой обозначил свои требования к ЕС на переговорах по Brexit.

По мнению парламентариев, "процесс мирного урегулирования в Северной Ирландии должен продолжаться" независимо от хода переговоров между ЕС и Великобританией, которые также не являются основанием для поднятия вопроса о суверенитете Гибралтара.

Премьер Британии Тереза Мэй 29 марта передала через постпреда в ЕС Тима Барроу письмо главе Евросовета Дональду Туску, которое стало официальным уведомлением о начале Brexit. Главными темами на предстоящих переговорах станут вопросы взаимного признания прав граждан Британии и ЕС, сохранения свободы перемещения и свободного доступа на рынки.