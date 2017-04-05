В Праге рассказали о возможной судьбе задержанного россиянина Никулина

ПРАГА, 5 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Прокуратура Праги после детального изучения материалов по делу обвиняемого в киберпреступлениях российского гражданина Евгения Никулина передала в среду документы в горсуд чешской столицы с заключением, что Никулин может быть выдан, согласно ранее поданным запросам, и в РФ, и в США, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Штепанка Зенклова.

Президиум чешской полиции на своем сайте сообщил 18 октября 2016 года о задержании в Праге 5 октября того же года в сотрудничестве с американским ФБР российского гражданина Никулина, который якобы участвовал в кибератаках на цели в США. Пражский горсуд позднее вынес решение об аресте задержанного, который с тех пор находится в заключении в пражской тюрьме Панкрац.

Как сообщила РИА Новости 22 ноября 2016 года представитель чешского Минюста Тереза Шейбалова, ее ведомство получило в этот день запросы на выдачу задержанного Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. Российские органы правосудия обвиняют Никулина в краже денежных средств в размере 3450 долларов у пострадавшей Т.А.П. посредством электронной платежной системы Webmoney. Ордер на арест был выдан 10 ноября 2016 года Коптевским районным судом Москвы.

"Согласно решению прокурора пражской прокуратуры (его имя в таких случаях не сообщается), материалы дела на гражданина РФ Евгения Никулина переданы в среду в суд города Праги с заключением, что он может быть выдан органам правосудия как России, так и США", — сказала Зенклова.

Представитель Пражского городского суда Маркета Пуци в среду подтвердила РИА Новости поступление в суд из горпрокуратуры документов по делу Никулина.

По словам Пуци, горсуд Праги будет рассматривать условия выдачи по каждому запросу самостоятельно. Суд может принять решение, например, о том, что выдача Никулина возможна как в США, так и в Россию. Затем еще возможно рассмотрение дела в суде высшей инстанции, то есть, в Верховном суде республики в Праге.

В любом случае, сказала Пуци, последнее слово остается за министром юстиции республики Робертом Пеликаном. Он может принять решение, в какую именно страну может быть выдан задержанный гражданин РФ.

"Если суд примет решение, что выдача возможна, министр может подтвердить его или опровергнуть. Но если суд решит, что выдача задержанного невозможна, министр не может принять иное решение", — сказала Пуци.