Мэр иракского города Рутба заявил о гибели четырех детей при авиаударе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мэр западного иракского города Рутба Имад ад-Дулайми заявил, что при бомбардировке с воздуха одного из жилых районов погибли как минимум четыре ребенка, передает местный телеканал Al Sumaria.

Рутба в западной провинции Анбар был освобожден от террористической группировки ИГ* в 2016 году иракскими военными, однако боевики регулярно пытаются вернуть контроль над городом и совершают нападения.

"Военные самолеты провели бомбардировку домов граждан на западе города Рутба. В результате удара погибли четыре ребенка", — заявил мэр.

По его словам, открыто расследование инцидента. Чьи самолеты наносили удары — иракских ВВС или коалиционных — мэр не сообщил. Находились ли в районе террористы, также не уточняется.

В марте иракские СМИ сообщили о гибели нескольких сотен человек в результате авиаударов в Мосуле, где ведется военная операция против ИГ. Действующая в небе над городом авиация международной коалиции пообещала расследовать сообщения.

* Террористическая организация, запрещенная в России