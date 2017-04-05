В ЛНР заявили, что силовики разместили две БМП на территории детского сада

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (38)

ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Украинские силовики разместили две БМП на территории детского сада в населенном пункте у линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"ВСУ (вооруженные силы Украины) не прекращают использовать объекты гражданской инфраструктуры в своих целях. Так, в населенном пункте Золотое на территории детского садика выявлено размещение двух БМП-2", — сказал Марочко.

По его словам, украинские военные используют данное помещение как казарму для солдат и в качестве склада материальных средств.

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