Во Франции на аукцион в помощь жертвам терактов выставили барабан Metallica

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Барабаны, на которых играли группы Metallica и Gojira, флаг с автографами группы Kasabian, рубашка Ванессы Паради — эти и другие вещи уйдут с молотка во Франции для сбора финансовой помощи пострадавшим при терактах.

Аукцион получил название The Hummingbirds Project ("Проект колибри"). Его создали в качестве "ответа культурного и музыкального сообщества" на потрясшие Францию теракты.

"Франция пережила множество терактов. Мы потеряли друзей, родителей, детей, братьев и сестер. Для тех, кто выжил, физические и психологические последствия останутся навсегда. Эти теракты не только оставляют за собой пострадавших, испытывающих большие трудности, но и подрывают нашу социальную сплоченность, ставят под удар наши ценности солидарности и толерантности", — пишут устроители аукциона.

Вырученные от торгов средства поделят на две части. Одну направят в фонды и ассоциации, помогающие тем, кто пережил теракты — в частности, события 13 ноября 2015 года в Париже и теракт на Английской набережной в Ницце 14 июля 2016 года. Вторая часть денег будет израсходована на финансирование проектов, способствующих гражданскому диалогу, чтобы "преодолеть социальные переломы, появившиеся после трактов".

Лоты

На первом аукционе, который состоится в среду в парижской мэрии, будут представлены 66 лотов.

За барабан французской метал-группы Gojira устроители аукциона планируют выручить от 800 до 1,6 тысячи евро. В несколько раз дороже — 2,5-6 тысяч евро — планируют продать барабан американской группы Metallica с автографами музыкантов.

Помимо ударных на торги выставлены рисунки музыкантов группы Eagles of death metal, во время выступления которой в парижском концертном зале "Батаклан" террористы захватили заложников. Ожидаемая выручка от продажи каждого из двух рисунков составляет от 800 до трех тысяч евро.

Рубашка марки Gerard Darel, которую актриса Ванесса Паради носила во время съемок афиши к фильму "Мои мелкие поступки" (Je me suis fait tout petit, 2012), обойдется новой хозяйке в 500-2000 евро. В такую же сумму оценивается и фиолетовый пушистый жилет, также принадлежавший актрисе.

Афишу известной группы The Prodigy с концертов декабря 2012 года в рамках тура "Warriors-End of the world-Extravaganza" планируют продать за 300-1000 евро. Эстимейт от продажи деревянной доски с портретом музыканта франко-ливанского происхождения Ибрагима Маалуфа и автографом "Париж, 13 ноября 2015" составляет 300-900 евро.

Также лоты на торги предоставила группы Pet Shop Boys, The Kills, Kasabian, исполнитель Оззи Осборн, французская футбольная команда PSG и другие.

Теракты во Франции

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Водитель грузовика 14 июля 2016 года протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек. Атаку совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство"*. Среди погибших оказалось две россиянки: Виктория Савченко и Алина Богданова.

*Террористическая организация, запрещенная в России

