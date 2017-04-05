В Барселоне задержали женщину, подозреваемую в вербовке террористов

МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Испанские правоохранительные органы задержали в городе Тарраса (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) женщину, подозреваемую в пропаганде исламистского терроризма.
"Она сделала более 200 записей в интернете с призывами к джихаду, насилию в общественных местах", — заявил советник (министр) внутренних дел правительства Каталонии Жорди Жане. По его словам, задержанной 19 лет.
С середины 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, в стране были задержаны около 200 человек, подозреваемых в связях с террористами.