В Барселоне задержали женщину, подозреваемую в вербовке террористов

МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Испанские правоохранительные органы задержали в городе Тарраса (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) женщину, подозреваемую в пропаганде исламистского терроризма.

"Антитеррористическая операция в Таррасе. Задержана подозреваемая в вербовке и радикализации молодых людей", – говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos d' Essquadra в Twitter

"Она сделала более 200 записей в интернете с призывами к джихаду, насилию в общественных местах", — заявил советник (министр) внутренних дел правительства Каталонии Жорди Жане. По его словам, задержанной 19 лет.

С середины 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, в стране были задержаны около 200 человек, подозреваемых в связях с террористами.