Эксперт: Меланшон не сможет вклиниться в борьбу Макрона и Ле Пен

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Данные опросов, признавших, что кандидат на пост французского президента, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон был наиболее убедительным среди участников очередного тура дебатов, не говорят о том, что он может серьезно вклиниться в предвыборную борьбу фаворитов, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Евгения Обичкина.

Прямая трансляция дебатов кандидатов на пост президента Франции, проходящих за 19 дней до первого тура выборов, велась в ночь на среду французским телеканалом BFMTV и радиостанцией RMC. Как свидетельствуют данные опроса компании Elabe, 25% телезрителей сочли Меланшона наиболее убедительным среди всех кандидатов в президенты. На втором месте идет экс-министр экономики Эммануэль Макрон с результатом в 21%. Завершает тройку лидеров экс-премьер Франсуа Фийон, в поддержку которого выступили 15% респондентов.

"Нет, ни в коем случае (Меланшон не сможет составить конкуренцию Макрону или лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен – ред.). У него устойчивый электорат, многие считают, что Меланшон молодец, здорово выступает, он действительно харизматичный лидер. Но он харизматичный лидер, предлагающий проект для меньшинства французов, для наиболее страдающих, убежденных сторонников изменения существующего во Франции строя", — сказала Обичкина РИА Новости.

"У него есть совершенно четкая программа, которую большинство французов не разделяет, потому что он практически наследник Коммунистической партии Франции, у которой рейтинг низкий", — подчеркнула она.

Говоря о возможных причинах успеха Меланшона у зрителей дебатов, она отметила, что, во-первых, у него есть верные сторонники, а во-вторых, он представляет связный проект.

"Это абсолютно убедительно, он очень хороший критик существующей системы, а недовольных ей сегодня очень много, хотя бы потому, что экономический кризис и даже средние слои почувствовали на себе снижение уровня жизни, доходов, покупательной способности: значит, что-то нужно делать. При этом известно, что крупные корпорации, крупные капиталы в значительной степени увеличили свои доходы. И этот рост общественного неравенства, падение жизненных ожиданий, пессимизм населения очень созвучны критическим высказываниям, которые слышатся в речах Меланшона", — пояснила эксперт.

"Он действительно человек крайне убедительный. Другое дело, какой процент французов мог бы разделить с ним его программу преобразований. Здесь у Меланшона гораздо меньший рейтинг", — добавила она.

Обичкина указала, что Меланшон, кроме прочего, выступает за пересмотр французской конституции, за учреждение того, что он называет Шестой республикой во Франции: отход от практики президентской власти и другие серьезные преобразования, касающиеся французской политики.

"Это проект, который не разделяет большинство французов, они вполне довольны своей парламентской, демократической республикой и хотят только улучшения ее механизмов, большей справедливости, улучшения качественных показателей, а не структурных реформ, и уж, конечно, не революции. А Меланшон – это революционер", — заключила эксперт.

Участие в дебатах приняли все 11 кандидатов в президенты Франции. Помимо Меланшона, Макрона и Фийона были также бывший министр образования страны Бенуа Амон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль и лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.