Жертвами взрыва в столице Сомали стали три человека

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Начиненная взрывчаткой машина въехала в кафе в столице Сомали Могадишо, три человека погибли, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Ранее очевидцы сообщали о звуках взрыва и высоком столбе дыма.

По данным СМИ, кафе находится рядом с министерством молодежи и спорта.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.