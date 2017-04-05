Пекин не видит связи между новым пуском КНДР и встречей лидеров США и Китая

ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай не видит связи между предстоящей встречей президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином и последним ракетным пуском со стороны Северной Кореи, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 6-7 апреля в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.
"Я не вижу прямой связи между этими событиями", — сказала Хуа Чуньин, отвечая на вопрос, может ли очередной ракетный пуск КНДР быть связан с предстоящей встречей Си Цзиньпина и Дональда Трампа.