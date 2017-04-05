Нельзя провоцировать КНДР на военные действия, считает сенатор Джабаров

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С Северной Кореей нужно вести диалог, нельзя провоцировать Пхеньян на военные действия, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

КНДР ранее провела запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 60 километров и упала в море.

"Нужно вести переговоры с КНДР, нельзя загонять их в угол. Сейчас их провоцируют на подобные действия размещением системы ПРО в Южной Корее, проведением совместных маневров недалеко от границ Северной Кореи", — сказал Джабаров.

Он напомнил, что в среду состоится встреча глав США и КНР, и одна из тем для обсуждения — ситуация на Корейском полуострове. При этом "США постоянно обвиняют Китай в том, что они оказывают недостаточное влияние не Северную Корею", отметил парламентарий.

Комментируя ситуацию в целом, Джабаров признал, что "ничего хорошего здесь нет — предельно милитаризованная страна, которая находится недалеко от российских границ".

Он полагает, что о необходимости прекратить провокации в отношении КНДР, на которые бы она отвечала военными учениями, нужно говорить и в Совбезе ООН. Однако американцы "заблокируют любые неудобные для них резолюции", заключил политик.