Нельзя провоцировать КНДР на военные действия, считает сенатор Джабаров

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С Северной Кореей нужно вести диалог, нельзя провоцировать Пхеньян на военные действия, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Нужно вести переговоры с КНДР, нельзя загонять их в угол. Сейчас их провоцируют на подобные действия размещением системы ПРО в Южной Корее, проведением совместных маневров недалеко от границ Северной Кореи", — сказал Джабаров.
Он напомнил, что в среду состоится встреча глав США и КНР, и одна из тем для обсуждения — ситуация на Корейском полуострове. При этом "США постоянно обвиняют Китай в том, что они оказывают недостаточное влияние не Северную Корею", отметил парламентарий.
Он полагает, что о необходимости прекратить провокации в отношении КНДР, на которые бы она отвечала военными учениями, нужно говорить и в Совбезе ООН. Однако американцы "заблокируют любые неудобные для них резолюции", заключил политик.