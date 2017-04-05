"Талибан"* взял ответственность за нападение на военных в Лахоре

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* в Пакистане взяло на себя ответственность за нападение на военных в городе Лахор на востоке страны, передает агентство Рейтер.

Ранее телеканал Geo TV сообщил, что террорист-смертник в среду совершил теракт в пакистанском городе Лахор, не менее шести человек, в том числе четверо военных, погибли, еще 22 человека получили ранения.

Pakistan blast: Lahore census team hit by suspected suicide bombing: The suspected suicide blast in Lahore killed… https://t.co/hrINBIcwEU pic.twitter.com/BAzcA9aqaC — VCN Top Stories (@VCNnews) 5 апреля 2017 г.

​Инцидент произошел в среду около 07.15 по местному времени (05.15 мск) в юго-восточной части города. Целью теракта стали военные, которые сопровождали группу волонтеров, участвующих в переписи населения, проходящей в стране.

По данным спецслужб, взрыв осуществил смертник, который передвигался либо на мотоцикле, либо пешком.

*террористическая группировка, запрещенная в России