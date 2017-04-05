Не менее 26 человек погибли при атаках боевиков ИГ* на севере Ирака

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли при ночных атаках боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в городе Тикрит на севере Ирака, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в иракских службах безопасности и медиков.

По данным агентства, среди погибших — 14 полицейских. При атаках в Тикрите, который является административной столицей провинции Салах-эд-Дин, также более 40 человек получили ранения.

Ранее официальный представитель МВД Ирака сообщил, что иракские полицейские ликвидировали двух смертников ИГ* в городе Тикрит при попытке атаковать пост силовиков. Это уже не первая попытка террористов ИГ* напасть на иракские силы безопасности в ранее освобожденном от группировки городе за последние несколько месяцев.

*террористическая группировка, запрещенная в России