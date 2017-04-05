Эксперт рассказал, что грозит задержанному в Испании россиянину Лисову

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Программисту из РФ Станиславу Лисову, задержанному в Испании по запросу США, может грозить до 30 лет тюрьмы, считает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

"Согласно предъявленным Лисову обвинениям ему грозит до 30 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сказал Ионов телеканалу RT.

При этом он отметил, что в документах, переданных США испанской стороне, говорится, что Лисов "вместе с некоей группировкой (имена лиц не упоминаются) якобы нанёс ущерб в размере 855 тысяч долларов некому финансовому учреждению, название которого не указано". "Каким именно образом совершались эти действия, также не говорится", — подчеркнул правозащитник.

По его словам, вообще "конкретных чётких формулировок относительно обвинений программисту в деле не содержится". "Весь текст в таких формулировках: "он пытался", "он хотел", "он имел умысел", хотя это все не доказано, никаких улик и доказательств они не предъявляют", — сказал Ионов.

"Я видел множество дел, но такой документ, в котором вообще нет чётких обвинений, вижу впервые и очень удивлён хотя бы тому, что в материале не фигурируют вообще чьи-либо имена — ни с пострадавшей стороны, ни со стороны очевидцев", — отметил он.

Российский программист Лисов был задержан в Испании 13 января. Американская сторона подозревает его в разработке "банковского трояна" NeverQuest, который использовался для хищения банковских данных. США предоставили испанской стороне расширенные материалы по делу для рассмотрения вопроса об экстрадиции.

Расследование этого дела в США ведется с 2014 года. Ордер на арест был выдан американским судом в августе 2015 года, а международный ордер на арест — в начале января 2017 года. Вопросы об экстрадиции будет рассматривать один из судов Мадрида.