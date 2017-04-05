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В мире

Испытание нового оружия не должно приводить к напряженности, считают в ГД

Сюжет:
Ракетный пуск в КНДР (24)
09:5705.04.2017
(обновлено: 10:04 05.04.2017)
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Репортаж о пуске ракет в КНДР. Архивное фото
© AP Photo/ Lee Jin-man

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Любая страна может проводить испытания вооружения, но они не должны приводить к росту напряженности в регионе и каким-то трагическим последствиям, заявил РИА Новости в среду первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В Токио считают, что пуск ракеты в КНДР несет угрозу безопасности судов
КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи на этом фоне находятся в полной боеготовности, а в Японии созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.

По словам Красова, сторону, приведшую свои войска в боевую готовность, нужно призвать к спокойствию для недопущения конфликта на Корейском полуострове, а власти КНДР необходимо призвать к соблюдению норм международной безопасности.

"Мы понимаем, что каждая страна может иметь свои вооруженные силы и испытывать технику и вооружение для того, чтобы обеспечить суверенитет и независимость. Это может делать и, в том числе, КНДР, но любые испытания не должны привести к росту напряженности в регионе и, естественно, не должны привести к каким-то трагическим последствиям", — сказал собеседник агентства.

Запуск баллистических ракет КНДР
© REUTERS/ KCNA
Защитит ли ПРО THAAD военные базы США в Японии
Красов отметил, что регион находится близко к границам России, и Москве не хотелось бы получить "бряцания оружием" на Дальнем Востоке.

"Приходится в очередной раз констатировать, что данные запуски ракет, приведение в повышенную боеготовность соседних стран никак не играет на обеспечение безопасности и стабильности в данном регионе. Конечно же, это в определенной степени действует на ту обстановку, которая вблизи наших границ, создается эскалация напряженности в очередной раз", — сказал в свою очередь замглавы оборонного комитета Юрий Швыткин.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

 

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