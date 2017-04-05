Испытание нового оружия не должно приводить к напряженности, считают в ГД

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Любая страна может проводить испытания вооружения, но они не должны приводить к росту напряженности в регионе и каким-то трагическим последствиям, заявил РИА Новости в среду первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
По словам Красова, сторону, приведшую свои войска в боевую готовность, нужно призвать к спокойствию для недопущения конфликта на Корейском полуострове, а власти КНДР необходимо призвать к соблюдению норм международной безопасности.
"Мы понимаем, что каждая страна может иметь свои вооруженные силы и испытывать технику и вооружение для того, чтобы обеспечить суверенитет и независимость. Это может делать и, в том числе, КНДР, но любые испытания не должны привести к росту напряженности в регионе и, естественно, не должны привести к каким-то трагическим последствиям", — сказал собеседник агентства.
"Приходится в очередной раз констатировать, что данные запуски ракет, приведение в повышенную боеготовность соседних стран никак не играет на обеспечение безопасности и стабильности в данном регионе. Конечно же, это в определенной степени действует на ту обстановку, которая вблизи наших границ, создается эскалация напряженности в очередной раз", — сказал в свою очередь замглавы оборонного комитета Юрий Швыткин.