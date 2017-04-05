Посол Сирии в России назвал трусливым теракт в метро Петербурга

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Посол Сирии в России Рияд Хаддад выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, назвав трусливой эту террористическую атаку.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

"Я хотел бы выразить от лица правительства Сирии и от меня лично искренние соболезнования родственникам невинных жертв, погибших в результате трусливой террористической атаки на станции метро в Санкт-Петербурге, унесшей жизни нескольких мирных жителей и приведшей к ранениям десятков человек", — заявил посол РИА Новости.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным следствия, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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