В Нагорном Карабахе заявили о 40 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (288)

ЕРЕВАН, 5 апр — РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в среду о 40 нарушениях режима прекращения огня в Карабахе за минувшие сутки.

"Четвертого апреля и в ночь на 5 апреля вооруженные силы Азербайджана 40 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 900 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра. Азербайджанские ВС применили на линии соприкосновения также 60-милиметровый миномет (три снаряда) и автоматический станковый гранатомет (десять снарядов)", — говорится в сообщении.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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