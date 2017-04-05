В пакистанском Лахоре смертник совершил теракт, шесть человек погибли

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр — РИА Новости. Террорист-смертник совершил теракт в пакистанском городе Лахор, не менее шести человек, в том числе четверо военных, погибли, еще 22 человека пострадали, передает телеканал Geo TV.

Инцидент произошел в среду около 07.15 по местному времени (05.15 мск) в юго-восточной части города. Целью теракта стали военные, которые сопровождали группу волонтеров, участвующих в переписи населения, проходящей в стране.

​По данным спецслужб, взрыв осуществил смертник, который передвигался либо на мотоцикле, либо пешком.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.