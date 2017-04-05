В Сальвадоре задержали бизнесмена, подозреваемого в связях с наркотрафиком

МЕХИКО, 5 апр – РИА Новости. Крупный бизнесмен, владелец сети АЗС и отелей, задержан во вторник в Сальвадоре по подозрению в отмывании денег и связях с международным наркотрафиком, сообщил прокурор центральноамериканской страны Дуглас Мелендес.

Хосе Адан Саласар по прозвищу "Дьявол Чепе" был задержан в ходе крупномасштабной операции. В разных частях страны одновременно проводились обыски, сообщает портал Salvador.

Ранее власти США назвали Саласара одним из ответственных за организацию международной сети торговли наркотиками и подозревали его в руководстве наркокартелем "Тексис", действующем в Сальвадоре.

Примечательно, что "Дьявол Чепе" с 2000-х годов является бизнес-партнером по своему официальному бизнесу с нынешним вице-президентом Сальвадора Оскаром Ортисом, отмечает портал El Faro.