В КНДР кандидатов в президенты Южной Кореи призвали к улучшению отношений

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Газета в КНДР призывает кандидатов в президенты Южной Кореи отказаться от конфронтации и пойти на улучшение отношений с Пхеньяном.

"Улучшение отношений Севера и Юга — это отправная точка на пути к миру и объединению, насущное требование всех соотечественников", — говорится в опубликованной в среду статье в газете "Нодон синмун" под заголовком "Отказ от конфронтационной политики — требование эпохи и нации".

"В Южной Корее необходимо прекратить политику конфронтации против нашей республики, которая стала анахронизмом", — подчеркивает орган ЦК Трудовой партии Кореи.

На 9 мая намечено проведение досрочных президентских выборов в Южной Корее в связи с отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе. На место главы государства претендуют пятеро кандидатов. В рейтингах лидирует представитель крупнейшей оппозиционной Демократической партии Мун Чжэ Ин. В свое время он был помощником президента Но Му Хена, который проводил политику мира и сотрудничества с КНДР.