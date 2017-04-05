Руководство КНДР направило соболезнования Путину после теракта в Петербурге

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Руководство КНДР направило послание с соболезнованиями на имя президента РФ Владимира Путина в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, сообщает в среду центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

Послание направлено накануне от имени формального главы государства председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нама.

"Выражаю глубокое сочувствие и соболезнование президенту и в его лице пострадавшим и семьям погибших", — говорится в послании Ким Ен Нама. Он также пожелал им как можно скорее преодолеть горе.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным следствия, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.