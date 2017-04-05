Премьер Японии Абэ призвал учесть вероятность новых "провокаций" КНДР

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер Японии Синдзо Абэ призвал в среду учесть вероятность новых "провокационных действий" КНДР в связи с очередными ракетными испытаниями Пхеньяна, передает агентство Киодо.

"Теперь надо в достаточной мере подумать и о возможности дальнейших провокационных действий", — приводит агентство слова Абэ.

В тот же день правительство Японии созвало экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщалось ранее, новое ракетное испытание КНДР было проведено в районе населенного пункта Синпхо в сторону Японского моря, ракета пролетела около 60 километров.

По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров, сообщило агентство Ренхап. В Токио в свою очередь не исключают, что речь идет о модифицированной под наземный пуск ракете типа БРПЛ. Ракета "Пуккыксон-2" была также испытана 12 февраля с самоходной пусковой установки. Такая ракета на твердом топливе с быстрым стартом делает практически невозможным ее перехват, как полагают южнокорейские эксперты.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.