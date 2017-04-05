Премьер Японии назвал новый пуск ракеты в КНДР категорически недопустимым

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер Японии Синдзо Абэ назвал пуск новой ракеты КНДР категорически недопустимым, расценив его как серьезную провокацию в плане безопасности и нарушение решений СБ ООН, сообщило агентство Киодо.

Как сообщалось ранее, КНДР провела на рассвете в среду испытание баллистической ракеты, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела около 60 километров и упала в Японское море.

"Это серьезные провокационные действия в плане безопасности, они явно нарушают резолюции СБ ООН и категорически недопустимы", — приводит Киодо слова Абэ.