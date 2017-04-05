В Алабаме ввели ЧП в связи с прогнозируемым ухудшением погоды

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Губернатор американского штата Алабама Роберт Бентли во вторник объявил ЧП на всей территории штата в связи с прогнозируемым ухудшением погоды, сообщается на сайте губернатора.

"Национальная метеорологическая служба прогнозирует серьезную угрозу суровых погодных условий, включая разрушительные торнадо, град размером с бейсбольный мяч и разрушительные порывы ветра в некоторых округах", — говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора.

Режим ЧП начал действовать на территории Алабамы во вторник 18.00 (02.00 среды мск).

"Я объявил режим ЧП в качестве меры предосторожности, чтобы гарантировать, что ресурсы штата находятся в состоянии готовности и готовы оказать помощь пострадавшим общинам в случае необходимости", — заявил губернатор.