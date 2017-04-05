В Мехико почтили память погибших при теракте в Петербурге

МЕХИКО, 5 апр – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексиканцы и граждане России, проживающие в Мехико, во вторник несут цветы к зданию российского посольства в мексиканской столице в память о погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга.

У центрального входа в дипмиссию сейчас стоят букеты цветов и зажженные свечи в память жертв, передает корреспондент РИА Новости.

"Нельзя не отметить чувство солидарности, которое исходит от наших соотечественников и простых мексиканцев", — сказал РИА Новости посол РФ в Мексике Эдуард Малаян.

По его словам, посольство получило в течение дня порядка 10 соболезнований по электронной почте от различных официальных лиц, общественных деятелей и деятелей искусств. Самому послу поступают звонки от дипкорпуса и представителей политических партий со словами солидарности.

"Реакция на теракт в Мексике была очень трогательной, что свидетельствует об искренней симпатии мексиканцев к России", — подчеркнул Малаян.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.