Глава МИД Японии назвал пуск в КНДР новой ракеты недопустимой провокацией

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава МИД Японии Фумио Кисида назвал новое ракетное испытание КНДР недопустимой провокацией, передает агентство Киодо.

"Это угроза нового уровня, явный вызов безопасности международного сообщества, в том числе региона нашей страны", — приводит агентство слова Кисиды.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. По данным Тихоокеанского командования ВС США, Северная Корея запустила баллистическую ракету среднего радиуса. Как сообщили военные Южной Кореи, баллистическая ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров. Власти Японии осудили новое ракетное испытание в КНДР и заявили свой протест Пхеньяну.