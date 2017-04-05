Госсекретарь США подтвердил, что КНДР запустила баллистическую ракету

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил в заявлении, что КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности.

"Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету средней дальности. Соединенные Штаты достаточно говорили о Северной Корее. Дальнейших комментариев у нас нет", — говорится в заявлении Тиллерсона.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. По данным Тихоокеанского командования ВС США, Северная Корея запустила баллистическую ракету среднего радиуса. Как сообщили военные Южной Кореи, баллистическая ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров. Власти Японии осудили новое ракетное испытание в КНДР и заявили свой протест Пхеньяну.