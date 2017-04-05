Американские военные зафиксировали запуск баллистической ракеты КНДР

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Военные США считают, что КНДР запустила баллистическую ракету среднего радиуса во вторник, говорится в заявлении Тихоокеанского командования ВС США.

"Тихоокеанское командование зафиксировало и отследило то, что мы оцениваем как запуск северокорейской ракеты в 11.42 по времени штата Гавайи 4 апреля (00.42 мск 5 апреля — ред.). Запуск единственной баллистической ракеты произошел с наземного объекта неподалеку от (города) Синпхо", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Власти Японии осудили новое ракетное испытание в КНДР и заявила свой протест Пхеньяну.