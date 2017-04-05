Япония предполагает, что КНДР испытала очередную баллистическую ракету

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Министерство обороны Японии предполагает, что КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты, передает агентство Киодо.

"Похоже, что произведен пуск баллистической ракеты в Северной Корее", — приводит агентство слова источника в министерстве. Детали выясняются.

С начала этого года северокорейские военные неоднократно осуществляли пуски баллистических ракет. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа, был проведен в начале марта. Три из них упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.