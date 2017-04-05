ФРС США поблагодарила правоохранителей за расследование утечек из комитета

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) придерживается политики безопасности конфиденциальной информации и благодарит власти США за усилия в расследовании утечек из комитета по открытым рынкам в 2012 году, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ФРС.

"ФРС стремится поддерживать безопасность конфиденциальной информации в комитете по открытым рынкам. Мы сотрудничали самым тесным образом с правоохранителями, которые проводили независимое расследование по несанкционированному раскрытию в 2012. Мы ценим серьезные усилия, приложенные ими, чтобы привести данное расследование к завершению", — отмечает ФРС.

Ранее член комитета по открытым рынкам, который принимает решение по учетной ставке ФРС, и президент федерального резервного банка в Ричмонде Джеффри Лекер неожиданно подал в отставку.

По версии издания Business Insider, причина отставки — причастность Лекера к утечкам значимой для рынка информации в пользу компании Medley Global Advisors. Речь идет, в частности, об утечках данных по решению ФРС по ставкам и обсуждениях макроэкономической специфики в совете управляющих ФРС.

Глобальный финансовый рынок очень чувствителен к решениям ФРС и к любым обсуждениям о потенциальных изменениях в ее политике. Например, повышение ставки обычно приводит к бегству капитала с развивающихся рынков в более сильный доллар. Напротив, сокращение или сохранение ставки — обычно к росту стоимости акций на таких рынках, как Китай.

Таким образом, более раннее получение информации по каждому решению может привести к обогащению и считается манипулированием рынком, что в США и не только противозаконно.

Сейчас учетная ставка ФРС составляет 0,75-1%. Повышение началось в декабре 2015 года, когда ФРС на заседании комитета по открытым рынкам ограничилась "сигнальным" изменением. Это стало первым повышением с 29 июня 2006 года. Еще один раз регулятор повысил ставку ровно через год на ту же величину. И, наконец, третье повышение произошло 15 марта текущего года.

В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года. Так называемая "политика смягчения" была призвана помочь США оправиться от экономического кризиса.