В Ираке предотвратили нападение смертников ИГ* на пост полиции в Тикрите

МОСУЛ, 5 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракские полицейские ликвидировали двух смертников террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в городе Тикрит при попытке атаковать пост силовиков, заявил официальный представитель МВД Ирака.

По его словам, группа террористов во вторник вечером пробралась в город Тикрит – административную столицу провинции Салах-эд-Дин. Представитель МВД отметил, что "двое боевиков с поясами смертников были застрелены полицейскими при попытке подорвать себя у поста силовиков".

Это уже не первая попытка террористов ИГ напасть на иракские силы безопасности в ранее освобожденном от группировки городе за последние несколько месяцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.