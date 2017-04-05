СМИ: сенат США отложил законопроект о санкциях против Ирана из-за выборов

ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении Ирана был отложен американскими сенаторами из-за опасений, что противники от консервативного крыла президента Ирана Хасана Рухани, придерживающегося умеренной позиции, смогут воспользоваться этим аргументом в преддверии президентских выборов, сообщает Рейтер со ссылкой на законодателей.

Как сообщает агентство, во вторник председатель комитета сената по международным делам Боб Коркер, заявил, что законопроект не пройдет из-за беспокойства, выраженного лидерами Европейского союза, которые заключатся в том, что документ может повлиять на приближающиеся выборы в Иране.

"У нас есть законопроект о применении санкций к Ирану, у которого есть много сторонников, но который не сможет пройти в настоящее время из-за опасений реакции от Европейского союза",- сказал он.