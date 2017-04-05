Трамп обеспокоен действиями Китая в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обеспокоен действиями КНР в Южно-Китайском море и хочет, чтобы они прекратились, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 6-7 апреля в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.

"У лидеров будет возможность обсудить этот вопрос", — сказал представитель Белого дома, отвечая на вопрос о действиях Китая в Южно-Китайском море.

"Не секрет, что президент был обеспокоен действиями Китая при прошлой администрации (США — ред.). Он (Трамп — ред.) и члены его кабинета заявляли, что это должно прекратиться", — отметил представитель Белого дома, не приводя подробностей.

В США растет обеспокоенность сообщениями о строительстве Китаем военных объектов в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что его действия не противоречат международному праву.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.