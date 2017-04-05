В Британии задержали подозреваемого в подготовке теракта

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Полиция Британии задержала молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта, сообщается в пресс-релизе лондонской полиции.

По данным полиции, 18-летний мужчина был задержан при попытке выехать за пределы Великобритании на поезде с вокзала Сент-Панкрас.

"Он был задержан по подозрению в подготовке террористических актов, распространении террористических публикаций и призывах поддерживать запрещенную организацию", — говорится в заявлении полиции. В настоящее время правоохранительные органы проводят обыск в квартире на севере Лондона.

В сообщении полиции отмечается, что "это задержание не связано с преступлениями против Великобритании".