Макрон обвинил Ле Пен в повторении "ложных утверждений" ее отца

ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президент Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон обвинил свою соперницу, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в повторении "ложных утверждений" ее отца.

"Марин Ле Пен предлагает понизить покупательную способность французов. Выход из еврозоны для инвесторов, для рабочих — это будет снижение покупательной способности", — сказал Макрон.

Он отметил, что предложения Ле Пен являются, по сути, предложением "экономической войны". "Вы говорите ту же ложь, что сорок лет назад говорил ваш отец", — заключил Макрон.

Отец Марин Ле Пен — Жан-Мари — является основателем правой партии "Национальный фронт", в настоящее время возглавляемой его дочерью.

Прямая трансляция дебатов, проходящих за 19 дней до первого тура выборов президента, ведется телеканалом BFMTV и радиостанцией RMC. Предполагается, что каждому из кандидатов будет отведено по 17 минут времени на выступления.