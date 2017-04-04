Глава МВД Франции подал иск против заместителя Ле Пен

ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава МВД Франции Маттиас Фекль обратился в суд с иском в отношении заместителя председателя французской партии "Национальный фронт" Флориана Филиппо по делу о клевете, передает во вторник агентство Рейтер.

В минувший четверг Филиппо позволил себе критику в адрес Главного управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF), которое, в том числе, расследует дело о якобы фиктивных помощниках лидера "Нацфронта" Марин Ле Пен в Европарламенте. В частности, он предположил, что полицейские организуют утечки информации в СМИ, возможно, за деньги передавая им сведения, полученные в ходе обысков.

По мнению главы МВД, заявления Филиппо порочат честь следователей, ответственных за обыски, и "позволяют думать, что полицейские якобы служат французским политическим силам".