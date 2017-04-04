Прокуратура Франции начала расследование в отношении директора штаба Ле Пен

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Прокуратура французского города Лилль начала предварительное расследование по делу о мошенничестве в отношении директора предвыборного штаба главы "Нацфронта" Давида Рашлина, передает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство со ссылкой на издание Canard Enchaine, прокуратура подозревает "Национальный фронт" в том, что партия в 2010-2015 годах финансировала своих сотрудников из госсредств.

Отмечается, что прокуратура заинтересовалась, в частности, Рашлиным, который получал финансирование от регионального совета Нор-Па-де-Кале.