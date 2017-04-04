США раскритиковали программу Ирана по производству баллистических ракет

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Иран выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но его баллистическая программа агрессивна, заявил глава стратегического командования США Джон Хайтен.

"Иран выполняет СВПД сейчас, что сдерживает его ядерные возможности, но он все еще проводит агрессивную баллистическую программу, за которой нам необходимо следить", — сказал он, выступая на слушаниях в сенате.

Хайтен добавил, что США продолжат следить за Россией, Китаем, КНДР и Ираном на предмет исходящих от этих стран угроз.