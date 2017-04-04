США не планируют пересматривать договор с Россией по СНВ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Россия и США продолжают выполнять обязательства в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), Вашингтон не намерен пересматривать это соглашение, заявил глава стратегического командования США (СТРАТКОМ) Джон Хайтен.

"Мы продолжаем выполнять это (взятые обязательства), насколько мы можем сказать, Россия также", — сказал он, выступая на слушаниях в сенате.

Хайтен отметил, что ему "не были даны поручения пересмотреть" договор о СНВ. Отвечая на вопрос сенаторов, имеет ли смысл наращивать ядерные арсеналы США, он ответил, что поддерживает ограничения, которые накладывает договор о СНВ.

В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соглашение СНВ-3, которое вступило в силу в 2011 году, предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет.

Позднее президент США Барак Обама выступил с инициативой о дальнейшем сокращении арсеналов двух стран еще на треть, но Москва его отвергла, сославшись на расширение ПРО США и другие нерешенные вопросы двусторонних отношений.

Президент США Дональд Трамп в опубликованном в середине января интервью британской газете Times заявил, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению. Он также сказал о возможности достичь с Москвой соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

МИД РФ ранее заявлял, что Москва считает СНВ-3 "взаимополезным инструментом, сбалансированным, не содержащим никаких односторонних уступок кому бы то ни было и реально укрепляющим безопасность сторон".