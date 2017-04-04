Глава стратегического командования США обвинил РФ в нарушении договора РСМД

ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен считает, что Россия нарушает российско-американский договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

"Да, это правда", — заявил Хайтен на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос сенатора Джона Маккейна, нарушает ли Россия договор.

Генерал повторил позицию ряда американских политиков и военных, что Россия нарушает договор путем размещения крылатых ракет наземного базирования запрещенного типа.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить с тем, чтобы прояснить ситуацию". Глава МИД РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами".