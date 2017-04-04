Главы разведок стран СНГ условились продолжать сотрудничать по антитеррору

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по итогам заседания в Москве договорились продолжать сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, религиозным и политическим экстремизмом, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Заседание, приуроченное к 25-летию подписания соглашения "Об основных принципах сотрудничества разведывательных служб органов госбезопасности стран-участниц СНГ", прошло под председательством директора СВР Сергея Нарышкина. Оно началось с минуты молчания в память погибших при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга. Далее Нарышкин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам заседания.

"В итоговом меморандуме участники подтвердили намерение продолжить свое многостороннее сотрудничество в рамках совещания. В качестве основных угроз, затрагивающих жизненные интересы всех стран-участниц СНГ, были названы международный терроризм, религиозный и политический экстремизм", — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

На открытии заседания присутствовали председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.