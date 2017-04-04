Олланд, Меркель и Путин обсудили меры по усилению борьбы с терроризмом

ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели во вторник телефонные переговоры, обсудив усиление сотрудничества по противодействию терроризму, сообщает в коммюнике Елисейский дворец.

Согласно заявлению, Олланд и Меркель "воспользовались возможностью, чтобы вновь принести соболезнования президенту Путину и российскому народу и выразить солидарность" после теракта в Санкт-Петербурге.

"Президент Путин поблагодарил их за внимание. Трое лидеров договорились еще более улучшить взаимодействие против терроризма, в частности, в сфере незамедлительного обмена полезной информацией", — отмечается в документе.

Кроме того, стороны обсудили реализацию минских соглашений, говорится в коммюнике.