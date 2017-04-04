В США заявили о необходимости иметь канал связи с РФ по военным вопросам

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Глава стратегического командования США Джон Хайтен заявил на слушаниях в Сенате о необходимости иметь канал связи с РФ и Китаем по военным вопросам.

"Я считаю, что всегда лучше иметь возможность поднять трубку телефона и поговорить перед тем, как что-то плохое действительно случится, иметь какие-то отношения, а также иметь возможность посмотреть друг на друга за столом переговоров, чтобы убедиться, что мы настроены серьезно", — сказал генерал, отвечая на вопрос о взаимодействии с Китаем и Россией.