Консульство России в Париже занимается вопросом избитой режиссера Суриной

ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Консульство РФ в Париже изучает ситуацию с режиссером Еленой Суриной, которая 31 марта пострадала в результате нападения неизвестного на улицах французской столицы.

Как сообщил РИА Новости источник в дипломатическом представительстве, российские дипломаты уже посетили женщину у нее дома.

По информации собеседника агентства, Сурина уже дала показания в полиции и прошла освидетельствование в бюро судебно-медицинской экспертизы. Помощь ей оказывают также волонтеры из Координационного совета российских соотечественников во Франции.

Ранее стало известно, что режиссер Елена Сурина, проживающая в Париже, возвращаясь 31 марта домой, подверглась нападению неизвестного мужчины европейской наружности.

В результате нападения женщина получила различные травмы лица и головы. Она была госпитализирована. Ее реабилитация может занять продолжительное время — врачи считают, что Суриной потребуется несколько операций.

Ее положение осложняет тот факт, что работодатель не обеспечил ей страховку, поэтому часть процедур приходится покрывать наличными средствами.

Юридическую помощь Суриной будут оказывать в Ассоциации помощи жертвам преступлений.