Суд в Бразилии отложил слушания, которые могли привести к отставке Темера

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Верховный суд Бразилии по избирательным делам отложил слушания, по итогам которых может аннулировать результаты президентских выборов 2014 года с участием временного главы государства президента Мишела Темера.

Поводом для слушаний стали сообщения о незаконном финансировании избирательной кампании некоторых кандидатов. Выборы 2014 года выиграла Дилма Роуссефф, в паре с которой Темер баллотировался как вице-президент. После импичмента Роуссефф он временно занял пост главы государства до новых выборов, запланированных в 2018 году.

Сессия трибунала по делам выборов началась во вторник, однако судьи удовлетворили ходатайство адвокатов Роуссефф, требовавших отложить слушания, чтобы лучше ознакомиться с материалами дела.

В случае полной отмены итогов предыдущих выборов Темер может быть вынужден покинуть свой пост, хотя эксперты считают такой вариант развития событий маловероятным, отмечает агентство Рейтер.