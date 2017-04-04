В Бразилии начались слушания, которые могут привести к отставке Темера

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Верховный суд Бразилии по избирательным делам начал слушания, по итогам которых может аннулировать результаты президентских выборов 2014 года с участием временного главы государства президента Мишела Темера.

Поводом для слушаний стали сообщения о незаконном финансировании избирательной кампании некоторых кандидатов. Выборы 2014 года выиграла Дилма Роуссефф, в паре с которой Темер баллотировался как вице-президент. После импичмента Роуссефф он временно занял пост главы государства до новых выборов, запланированных в 2018 году.

В случае полной отмены итогов предыдущих выборов Темер может быть вынужден покинуть свой пост, хотя эксперты считают такой вариант развития событий маловероятным, отмечает агентство Рейтер

Ожидается, что решение суда может быть вынесено не ранее четверга. При этом не исключено, что трибунал отложит сессию, чтобы лучше подготовиться к слушаниям.