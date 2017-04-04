В Бразилии начались слушания, которые могут привести к отставке Темера
16:4404.04.2017
(обновлено: 16:48 04.04.2017)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Верховный суд Бразилии по избирательным делам начал слушания, по итогам которых может аннулировать результаты президентских выборов 2014 года с участием временного главы государства президента Мишела Темера.
Поводом для слушаний стали сообщения о незаконном финансировании избирательной кампании некоторых кандидатов. Выборы 2014 года выиграла Дилма Роуссефф, в паре с которой Темер баллотировался как вице-президент. После импичмента Роуссефф он временно занял пост главы государства до новых выборов, запланированных в 2018 году.
В случае полной отмены итогов предыдущих выборов Темер может быть вынужден покинуть свой пост, хотя эксперты считают такой вариант развития событий маловероятным, отмечает агентство Рейтер
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Ожидается, что решение суда может быть вынесено не ранее четверга. При этом не исключено, что трибунал отложит сессию, чтобы лучше подготовиться к слушаниям.