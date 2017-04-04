КС Испании заблокировал часть бюджета Каталонии, выделенную на референдум

МАДРИД, 4 апр — РИА Новости. Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск правительства страны к каталонским властям в связи с проектом бюджета Женералитета (правительства Каталонии), согласно которому часть средств будет направлена на проведение референдума о независимости.

Ранее парламент Каталонии одобрил бюджет автономного сообщества, который предусматривает выделение денег на проведение референдума о независимости автономного сообщества от Испании, который каталонские власти собираются провести до конца сентября 2017 года, а испанское правительство считает незаконным. В бюджете Каталонии на статьи, связанные с проведением референдума, предусмотрено выделение 5,8 миллиона евро. Правительство в минувшую пятницу приняло решение оспорить эту часть бюджета автономного сообщества в Конституционном суде.

Теперь КС должен принять окончательное решение по иску в течение пяти месяцев. Однако на время рассмотрения иска статьи бюджета, которые оспаривает правительство Испании, не могут быть применены.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд признают незаконными.

Парламент Каталонии 6 октября 2016 года принял резолюцию, согласно которой референдум о независимости автономного сообщества от Испании должен быть проведен до конца сентября 2017 года. Правительство Испании оспорило это решение в Конституционном суде, который принял соответствующий иск к рассмотрению. Это означает автоматическую приостановку действия резолюции до окончательного вердикта КС. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон после этого заявил, что власти автономного сообщества не подчинятся решению КС и продолжат подготовку к референдуму.

В начале марта президиум парламента Каталонии принял решение об обсуждении депутатами реформы регламента законодательного органа, которая облегчит процедуру принятия законов о независимости. Эта реформа предполагает рассмотрение законов, связанных с "обретением независимости" автономного сообщества от Испании, лишь в одном чтении. Позже парламент Каталонии одобрил бюджет автономного сообщества, который предусматривает выделение денег на проведение референдума.