Россиянин отсудил старый логотип у английской футбольной премьер-лиги

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник по иску индивидуального предпринимателя Николая Феттера из Подольска частично прекратил правовую охрану в России товарного знака, принадлежащего футбольной английской премьер-лиге (АПЛ), следует из информации на сайте суда.

Спорный бренд представляет собой логотип чемпионата АПЛ, использовавшийся до 2016 года: изображение льва в короне, положившего лапу на мяч, с надписью под изображением Premier League. Регистрация бренда в России по заявлению Феттера прекращена для таких услуг, как воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

Мотивы решения суда станут известны после опубликования полного текста судебного акта.

СИП в январе отклонил другой иск подольского предпринимателя к Football Association Premier League Limited и Barklays Bank PLC, в котором он требовал отменить регистрацию товарного знака с тем же изобразительным элементом и надписью под ним Barklays Premier League. Банк был спонсором АПЛ с 2007 по 2016 год.

В том деле суд установил, что сам правообладатель 15 сентября 2016 года отказался от прав на спорный бренд, в связи с чем его правовая охрана на территории России также была прекращена. "Данное обстоятельство является основанием для отказа в иске индивидуальному предпринимателю", — указал суд в решении.