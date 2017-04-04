США стремятся жить мирно с КНДР, заявил Теффт

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пхеньяну не стоит бояться США, которые стремятся жить мирно с КНДР и призывают ее отказаться от провокаций, заявил во вторник американский посол в РФ Джон Теффт.

"Северной Корее и её народу нет необходимости бояться США или своих соседей в регионе, которые стремятся лишь к тому, чтобы жить в мире с Северной Кореей. С таким пониманием США призывают Северную Корею отказаться от своих программ развития ядерных вооружений и баллистических ракет, и воздерживаться от каких бы то ни было дальнейших провокаций", — заявил Теффт в ходе онлайн-чата в сети "Вконтакте"

С начала этого года северокорейские военные неоднократно осуществляли пуски баллистических ракет. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа, был проведен в начале марта. Три из них упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.