США стремятся жить мирно с КНДР, заявил Теффт

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пхеньяну не стоит бояться США, которые стремятся жить мирно с КНДР и призывают ее отказаться от провокаций, заявил во вторник американский посол в РФ Джон Теффт.
С начала этого года северокорейские военные неоднократно осуществляли пуски баллистических ракет. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа, был проведен в начале марта. Три из них упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.