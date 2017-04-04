Теффт заявил о приверженности США договору РСМД

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США остаются привержены Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считают его ключевым для мировой стабильности, заявил во вторник посол в РФ Джон Теффт.

"Мы считаем, что Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) остается ключевым для международной стабильности. Мы сохраняем приверженность РСМД и со всей серьезностью относимся к своим обязательствам по нему и в целом по контролю над вооружениями", — заявил Теффт в ходе онлайн-чата на странице дипмиссии в Facebook.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить с тем, чтобы прояснить ситуацию".

По словам Лаврова, в Москве "неоднократно предлагали Вашингтону отказаться от методов "мегафонной дипломатии", вести разговор по существу проблем, чтобы снять озабоченности каждой из сторон в связи с ДРСМД, разъяснить возможные спорные моменты". Глава МИД РФ подчеркнул при этом, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия была и будет привержена обязательствам по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и отвергает любые обвинения в нарушениях. Песков напомнил слова президента РФ, что Россия остается привержена международным обязательствам "даже в ситуациях, когда не совсем это соответствует интересам России, иногда мы вынуждены проявлять гибкость, что мы и делаем".

По поводу ситуации с ракетами малой и средней дальности пресс-секретарь заметил, что вокруг территории США нет стран, которые могут представлять угрозу, используя подобные ракеты. Это, по словам Пескова, касается и Канады, и Мексики.