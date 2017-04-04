Дочь европарламентария от Польши подозревают в приеме наркотиков за рулем

ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Дочь депутата Европарламента от Польши Януша Корвин-Микке задержана в Варшаве по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сообщает издание Wprost.

"Варшавская полиция задержала дочь Януша Корвин-Микке. В ее автомобиле обнаружена подозрительная субстанция", — говорится в сообщении.

"Полицейским предстоит выяснить, управляла ли женщина автомобилем в состоянии наркотического опьянения", — отмечает издание.

Также сообщается, что полиция приняла решение об обыске автомобиля, так как водитель находилась за рулем, не имея прав на управление транспортным средством.

По данным полиции, в машине был найден сверток, в котором находилось полграмма подозрительной субстанции.